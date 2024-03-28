Люберцы, Московская область, 28 марта, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Во время террористического акта в «Крокус Сити Холле» погиб, спасая семью, начальник управления дорожного хозяйства администрации Люберец Олег Шиховцев. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков в Telegram-канале.

Фото: Администрация городского округа Люберцы Олег Шиховцев

«В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Олег Сергеевич Шиховцев… Олег погиб как герой, закрыв собой семью. Ему было 42 года», — говорится в сообщении.

Волков уточнил, что Шиховцев проработал в сфере дорожного хозяйства более 20 лет.

«Он был настоящим профессионалом — грамотным, ответственным, с активной жизненной позицией. Увлекался спортом», — рассказал о погибшем глава.

Сообщается, что у Олега Шиховцева остались жена и трое детей. Владимир Волков пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, МЧС добавило в список погибших в террористической атаке на красногорский концертный зал «Крокус Сити Холл» новые имена погибших. С учётом обновленных данных жертвами теракта стали 143 человека.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по посетителям. Людей расстреливали в упор, не давали им покинуть здание. Также террористы подожгли концертный зал. Часть людей погибла при пожаре.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей.

В СК заявили, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.

Отмечается, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают то, что террористы действовали спланированно, тщательно готовились и получали финансовую поддержку со стороны организаторов.