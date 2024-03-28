Москва, 28 марта, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В базу украинского сайта «Миротворец» внесены 22 добровольца «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР), а также 25 добровольцев «Волонтёрской Роты», участвовавшие в спецоперации в рядах батальона ГРОМ «Каскад». Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе МГЕР.

Михаил Терещенко/ТАСС

Как рассказали в МГЕР, на сегодняшний день в спецоперации в рядах батальона ГРОМ «Каскад» принимают участие более 200 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты». За проявленное мужество и героизм на поле боя многие из них были награждены различными наградами. Так, руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин в декабре 2022 года был награждён орденом Мужества, который вручил ему лично президент России Владимир Путин.

Благодаря бойцам ГРОМ «Каскад» были обнаружены и в дальнейшем уничтожены четыре установки РСЗО HIMARS, а также два вертолёта ВСУ, отметили в организации.

«На счету отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» более 13 тысяч вылетов, тысячи уничтоженных и подавленных целей. Тысячи спасённых жизней. 150 бойцов удостоены государственных и ведомственных наград. Бойцы помогают нашим войскам продвигаться на луганском, южнодонецком, купянском и каховском направлениях», — подчеркнули представители МГЕР.

Более того, отмечается, что активисты и волонтёры МГЕР и «Волонтёрской Роты» с 30 марта 2022 года оказывают помощь мирным жителям Донбасса и Новороссии. Так, за это время через волонтёрскую и гуманитарную миссии прошло более 3,5 тысячи человек, 1,5 тысячи из которых оказывали помощь в медучреждениях Донбасса.

Уточняется, что волонтёры работают во многих городах новых регионов, включая Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Энергодар, Мелитополь, Шахтёрск, Скадовск и Железный Порт Херсонской области, а также в медучреждениях и госпиталях Мариуполя, Донецка и Луганска.

Усилиями волонтёров также была доставлена дополнительная помощь российским военным, которые несут службу на авдеевском, угледарском, запарожском, сватово-кременном направлениях, а также медбатальону войсковой части в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля президент России Владимир Путин в приветственном послании XI съезду «Молодой Гвардии Единой России» отметил, что за годы своего существования организация показала себя реальной действенной силой, её члены не только стали волонтёрами, но также сражаются с неонацизмом.

Глава государства подчёркивал, что патриотические, благотворительные проекты движения получили общественную поддержку. Он также отметил, что гражданская позиция молодогвардейцев и их помощь участникам спецоперации на Украине очень востребована.

Президент также пожелал воплощения в жизнь предложений, которые примут на съезде движения.