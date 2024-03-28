Москва, 28 марта, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Актёр Сергей Бурунов поддержал музыкантов группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический», которые провели в Санкт-Петербурге концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 28 марта сообщили «Известия».

Вадим Тараканов/ТАСС Актёр Сергей Бурунов

Он рассказал, что общался с бас-гитаристом «Пикника» Маратом Корчемным. Музыкант сказал, что был потрясён невероятным количеством людей на концерте.

«И даже были люди, которые спаслись во время трагедии в «Крокусе» и приехали и поддержали. Для группы «Пикник» это было значимое событие», — сказал Бурунов.

Также он отметил, что некоторые музыканты оркестра не смогли выступить, так как их инструменты были уничтожены во время теракта.

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Ранее стало известно, что Бурунов также собирался в тот вечер прийти на концерт «Пикника», но опаздывал и позвонил телеведущему Сергею Светлакову, который в тот момент уже был в ложе. Светлаков предупредил его, чтобы тот не заходил в здание.

Сам телеведущий рассказал, как ему удалось спастись во время нападения террористов. По его словам, он вместе с группой из 20–30 человек забаррикадировался в коридоре, но потом в коридор начал валить дым и дверь стали взламывать. Оказалось, что это были зрители, искавшие выход. Спустя некоторое время они смогли спуститься в фойе и выйти на улицу.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта музыканты группы «Пикник» и зрители, пришедшие на концерт коллектива в Санкт-Петербурге, почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Лидер группы Эдмунд Шклярский объявил минуту молчания, после чего все зрители встали. Ранее музыканты приняли решение не отменять выступление, а все собранные средства направить раненым и семьям погибших.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС 27 марта.