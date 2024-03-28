Киев, 28 марта, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский соврал, что поставит на фронт миллион беспилотников. Об этом заявил главный редактор «Цензор. нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Владимир Зеленский солгал об обеспечении армии дронами. Прошло три месяца 2024 года, в котором Зеленский пообещал предоставить в войска миллион дронов, а потребности сил обороны в fpv-дронах, мавиках, аутелах государство не обеспечивает — бригады реально получают от государства около 5% дронов, которые используют», — рассказал он.

В подтверждение своих слов Бутусов привёл данные министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое сообщило о выпуске 200 тыс. БПЛА за январь и февраль 2024 года. Но где даже эти беспилотники — непонятно, подчеркнул журналист.

«Кажется, общество успокаивается заявлениями, деньги расходятся по карманам, а за результат — передачу дронов в бригады — не отвечает никто. Почему Зеленский не отвечает на свои слова? Где министр обороны Умеров? Когда дело касается решения проблем, он всегда скромно молчит», — резюмировал Юрий Бутусов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленского уличили во лжи из-за его заявлений о росте ВВП на Украине.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что подобные заявления власти звучат на фоне очевидного уничтожения украинского военно-промышленного потенциала.

Предприятия на Украине прекращают существовать после мощных ударов ракетами, однако пропагандисты в Киеве рисуют абсолютно другие цифры, уточнил он.

Также Зеленского поймали на вранье в Крыму. Депутат от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что заявления главы киевского режима о бегстве Черноморского флота не соответствую действительности.

По словам депутата, украинские власти живут в информационном вакууме и демонстрируют своё невежество.