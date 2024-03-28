Москва, 28 марта, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Во время теракта в «Крокус Сити Холле» бывший концертной директор советской группы «А-Студио» Александр Старых получил травму грудной клетки. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его информации, бывший концертный директор группы приехал в «Крокус» около 19:40 и занял место на 9-м ряду в ВИП-ложе.

По словам Александра, вскоре раздались звуки выстрелов и люди начали бежать к выходу из концертного зала. Он решил побежать к двери, через которую на сцену выносят музыкальную аппаратуру и декорации, однако, когда бежал по сцене, упал и ударился левым коленом и грудью об пол. Несмотря на это, Александру вскоре удалось выбраться из «Крокуса».

Спустя три с половиной дня после теракта Старых решил обратиться к врачам, которые диагностировали у него ушиб грудной клетки и левого коленного сустава, после чего отпустили лечиться домой.

По данным СМИ, Александр Старых работал с певцом и композитором Александром Градским, джазовой певицей Ириной Понаровской, рок-певцом Александром Ивановым и группой «А-Студио». Также он был концертным директором певицы Розы Рымбаевой.

Согласно информации, размещённой в его социальных сетях, Александр на данный момент проживает в Майами.

Как передавало ИА Регнум, в «Крокус Сити Холле» погибли сёстры Анна и Татьяна Макарские, которые выжили в теракте в Волгодонске в 1999 году. Тогда они находились в 70 метрах от эпицентра взрыва.

Близкая подруга Елены Макарской, матери погибших, рассказала агентству, что во время теракта в 1999 году в их квартире повыбивало стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным, погибли 143 человека. Накануне МЧС опубликовало список всех жертв теракта.

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту, что по делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Четверых террористов задержали в ходе спецоперации в Брянской области — после массового убийства они двигались в сторону границы с Украиной, где для них, по оперативным данным, было организовано «окно».

26 марта Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.