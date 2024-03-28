Псков, 28 марта, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела об убийстве 11-летней девочки в Псковской области заключён под стражу, ему предъявлено обвинение. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

кадр из видео

Отмечается, что 24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве малолетней.

«По ходатайству органов следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

27 марта СК сообщил, что подозреваемый задержан. По данным следствия, 1 января 2024 года он, будучи в состоянии опьянения, встретил ранее знакомую ему девочку на территории деревни Полоное Порховского района, убил её и скрыл следы преступления, а на следующий день покинул деревню.

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Как передавало ИА Регнум, в конце февраля в Псковской области нашли тело 11-летней девочки, пропавшей 1 января в деревне Полоное. Сообщалось, что сначала спасателям попалась розовая куртка, в которой девочка вышла из дома, а затем было найдено тело. Предполагалось, что убийца подкинул куртку в реку, чтобы замести следы. По словам волонтёров, поиски осложнил опасный водоём с быстрым течением и каменистыми порогами, неравномерный лёд, промоины и морозы.