Анкара, 28 марта, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» могли осуществить только при поддержке иностранной разведки, считает официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

«Речь идёт об очень большом зале — нужно знать, как туда попасть, должен быть тот, кто покажет это. Представьте себе: нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей — и вдруг они оказываются профессионалами», — сказал он в интервью телеканалу NTV.

По его словам, этот теракт не произошёл бы без разведывательной поддержки иностранного государства, у таких терактов «есть спонсор».

Как передавало ИА Регнум, теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в результате чудовищного преступления погибли 143 человека.

Директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту России Владимир Путину, что по делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления.

Он пояснил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след, и подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.