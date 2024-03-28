Варшава, 28 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Конгресс Соединённых Штатов одобрил продажу Польше крылатых ракет AGM-158B-2 JASSM, а также ракет средней и малой дальности AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X. Об этом глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Конгресс США одобрил продажу Польше авиационного вооружения: (ракет) JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X», — пояснил министр.

Вместе с тем Косиняк-Камыш добавил, что закупаемое у Соединённых Штатов вооружение «существенно усилит» оборонный потенциал Польши.

О данной сделке Госдепартамент объявил в ходе визита польского руководства в США 12 марта.

Как передавало ИА Регнум, 15 января польская газета Rzeczpospolitа писала о беспрецедентном росте инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) Польши, который демонстрирует масштабные показатели производства на фоне конфликта на Украине.

В конце ноября США поставили Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков Abrams с машинами технического обеспечения Hercules. Всего в рамках контракта Польше поставлялось более 500 пусковых установок HIMARS и 250 танков Abrams новейшей версии.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу в августе 2023 года заявил, что Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи. Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте», напомнил Шойгу.