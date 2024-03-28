Калгари, Канада, 28 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» признал Крым частью России, следует из официальных публикаций команды в социальных сетях.

Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

На инфографике, представленной командой в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), указаны родные города хоккеистов из России и Белоруссии. Это Андрей Кузьменко из Якутска, Никита Охотюк из Челябинска, Даниил Мироманов из Москвы и Егор Шарангович из Минска.

Карта России, изображённая в соцсети, включает и полуостров Крым. Пользователи оставили под картинкой около 6 тыс. лайков. Некоторые комментаторы негативно отреагировали на публикацию и потребовали изменить карту, но изображение осталось прежним.

Калгари Флеймс

Как сообщало ИА Регнум, в январе карту с российским Крымом показал в прямом эфире украинский депутатский телеканал «Рада». Ведущие в это время рассказывали о коммунальных авариях в России. После инцидента пользователи соцсетей отметили, что «Рада» ограничила возможность перематывать эфир назад.

В ноябре 2023 года Европарламент опубликовал в социальной сети Х карту России с Крымским полуостровом. Вскоре «утренняя инфографика» была удалена и появилось извинение за допущенную «оплошность».