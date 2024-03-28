Москва, 28 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Ракета для запуска спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 собрана, сообщила 28 марта пресс-служба «Роскосмоса». Пуск намечен на 31 марта.

Роскосмос Медиа/ТАСС

«Собрана ракета для запуска спутника «Ресурс-П» № 4! Вывоз — 29 марта. Пуск — 31 марта в 12:36:45 по московскому времени», — сказано в сообщении пресс-службы.

«Ресурс-П» № 4 будет исследовать природные ресурсы, контролировать загрязнение окружающей среды, искать месторождение полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки и мониторить возможные чрезвычайные ситуации, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года глава «Росгидромета» Игорь Шумаков сообщил журналистам, что к концу года Россия полностью откажется от информации с западных метеоспутников. Заявления были сделаны после старта ракеты «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2–4.

В России необходимо в тесном сотрудничестве государства и бизнеса кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников, заявил в октябре 2023 года президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.

Ранее президент также поручил правительству разработать до 1 июля 2024 года национальный проект по развитию космической сферы. В качестве примера Путин привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем, существенно повышающий эффективность совместных усилий по формированию нового сектора.