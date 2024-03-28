Москва, 28 марта, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

В список внесены непосредственные исполнители теракта Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Как сообщало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале.

27 марта МЧС России опубликовало обновлённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нём имена 143 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.

28 марта источник сообщил, что террористы во время нападения на «Крокус Сити Холл» могли быть под действием психотропных веществ. Если информация подтвердится, то это может стать для обвиняемых отягчающим обстоятельством.