Санта-Круш, Португалия, 28 марта, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Самолёт португальской авиакомпании ТАР совершил жёсткую посадку в аэропорту на острове Мадейра. Об этом сообщил новостной портал The Portugal News.

Кадр из видео

На кадрах видно, как из-за сильных порывов ветра воздушное судно, перед тем как совершить посадку, качается в небе. Пилоту с некоторым трудом удалось посадить сначала переднее колесо, и только после этого — задние.

Отмечается, что рейс следовал из Порту-Санту и не перевозил пассажиров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877575" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, выполнявший рейс из Стамбула в Эр-Рияд самолёт Airbus A321 совершил аварийную посадку в Анталье. Причиной стали заявления нескольких пассажиров о криках о помощи, раздававшихся из грузового отсека. Жалобы поступили экипажу лайнера в тот момент, когда борт находился у берегов острова Кипр. Как только самолёт приземлился, наземная команда открыла багажный отсек и начала выгружать багаж, но, несмотря на подозрения экипажа, в грузовом отсеке никого не обнаружили.