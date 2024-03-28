Мариуполь, ДНР, 28 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Мариуполь живёт спокойной жизнью, а проукраинские настроения среди горожан отсутствуют, написал в своей статье в японском издании Daily Shincho журналист Ирия Итани.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Посетив город, он отметил, что, несмотря на периодические обстрелы со стороны ВСУ, жители считают ситуацию в Мариуполе мирной, на улицах города царит спокойная атмосфера, а в магазинах нет проблем с продуктами.

«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — сказано в материале.

Журналист отметил, что предполагал найти в городе многих проукраински настроенных граждан, однако не встретил их. При этом мариупольцы рассказали ему о насилии и запугивании со стороны бойцов ВСУ, которые не выпускали жителей из города и угрожали расстрелами. Теперь же, несмотря на продолжение боевых действий, конфликт для жителей Мариуполя в известном смысле уже закончился, добавил журналист.

Мариуполь был освобождён российской армией 16 мая 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года немецкий журналист Томас Рёпер, приехавший в ДНР и Запорожскую область для наблюдения на выборах президента России, сообщил, что голосование проходит «гладко», и отметил «впечатляющую» работу по строительству дорог, проделанную в обоих регионах.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что работы по восстановлению основных объектов в исторической части Мариуполя завершатся уже в 2024 году. Мастер-план восстановления всего города предполагает работы до 2035 года.

В конце декабря 2023 года правительство России утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов страны. Основные цели программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.