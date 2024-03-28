Москва, 28 марта, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать место теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», чтобы не мешать работе оперативного штаба. Об этом 25 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ

«Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте», — ответил Песков на вопрос, почему Путин пока не приезжал в «Крокус».

Днём ранее пресс-секретарь главы государства отметил, что в ночь после теракта представители ведомств делали доклады Путину до самого утра.

В такие минуты работа президента идёт в круглосуточном режиме, о сне никто не думает, и меньше всех — глава государства, отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС 27 марта. Были госпитализированы 124 человека, 77 из них остаются в больницах, проинформировал минздрав Подмосковья 28 марта.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.

Как подчёркивал Путин, теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком.

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы.