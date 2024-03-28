Москва, 28 марта, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Движение по путепроводу через МЦД-3 и новым съездам на Ленинградское шоссе открыл сегодня, 28 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Новый современный путепровод пересечения Ленинградки и МЦД-3 сделан таким образом, что у нас есть запас хода для прокладки линии высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург», — отметил Собянин. Кроме того, заявил он, сделана развязка на шоссе, которое идет к аэропорту «Шереметьево».

Строительство путепровода началось в конце 2021 года, при этом не прерывалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Ожидается, что открытие путепровода улучшит движение для около 600 тысяч жителей Зеленограда и Подмосковья, а также движение к аэропорту «Шереметьево».

Как сообщили в пресс-службе мэрии российской столицы, всего с 2011 года за счет бюджета Москвы построено и реконструировано 24 автодорожных путепровода через железнодорожные пути.

Напомним, в середине марта Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. На маршруте планируется 16 остановок, четыре из них — на территории столицы.