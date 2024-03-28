Москва, 28 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В приложении Народного фронта (ОНФ) «Радар. НФ» появились памятки о гражданской обороне. Об этом ИА Регнум рассказали в пресс-службе фронта.

Известия/ Павел Волков

В ОНФ уточнили, что приложение «Радар. НФ» скачали более 450 тыс. пользователей. Так, больше всего приложение загрузили жители Белгородской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Воронежской области и Краснодарского края. Приложение создано для экстренного реагирования на замеченные беспилотники, подозрительные объекты или диверсионные группы, подчеркнули представители фронта.

При этом в ОНФ обратили внимание, что верификация пользователей приложения гарантирует, что на любое сообщение об угрозе оперативно реагируют реальные люди. Вместе с тем отмечается, что увеличение количества пользователей говорит о том, что приложение успешно зарекомендовало себя как надёжный инструмент для предупреждения возможных угроз.

«В обновлениях приложения, которые уже доступны на всех площадках, добавили информацию о гражданской обороне и в целом оставили там мини-памятки для граждан, с которыми они смогут ознакомиться, чтобы понимать, как действовать в чрезвычайной ситуации», — пояснил руководитель проекта разработки приложения «Радар. НФ» Михаил Камышев.

Так, одним из примеров успешного использования «Радара. НФ» стал случай, когда житель Белгородской области Евгений оперативно отреагировал на появление украинского беспилотника, благодаря чему БПЛА был оперативно обнаружен и уничтожен.

По словам мужчины, он заметил БПЛА в тёмное время суток, услышав звук дрона. После этого он тут же отправил сообщение с помощью «Радара. НФ».

«Считаю, что каждый россиянин может и обязан иметь это приложение в телефоне и помогать нашей стране оповещать специальные службы для предотвращения беды», — добавил Евгений.

Как отметил аварийный комиссар из Воронежской области Сергей, использование приложения увеличивает шансы на обнаружение ЧП и диверсионных групп.

По данным ОНФ, всего за прошедшие полгода работы приложения были получены тысячи сообщений от граждан, благодаря чему были уничтожены десятки вражеских БПЛА.

Отмечается, что приложение «Радар. НФ» оснащено многоуровневыми системами защиты, в том числе механизмом для определения геокоординат отправителя, что, в свою очередь, позволяет точно определить местоположение, где был сделан снимок или откуда подан сигнал. Кроме того, приложение использует данные датчиков компаса в мобильных устройствах, что позволяет получить информацию о направлении движения БПЛА, что значительно упрощает задачу компетентных органов по его обнаружению и дальнейшему уничтожению.

Как передавало ИА Регнум, в конце января в ОНФ рассказали, что в ночь с 15 на 16 января благодаря сигналам, оперативно поступившим от пользователей «Радар. НФ», удалось сбить три из восьми нейтрализованных дронов во время атаки на Воронежскую область. Перед этим с помощью данного приложения в Курской, Брянской, Смоленской областях и Республике Крым было уничтожено суммарно шесть вражеских беспилотников.