Москва, 28 марта, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Матрёну Волгину. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба посольства РФ в Туркмении.

Официальный канал Посольства России в Туркменистане

Ветеран проживает в Ашхабаде. Поздравление ей передали российские дипломаты.

«Дипломаты посольства посетили ветерана Великой Отечественной войны Волгину Матрёну Григорьевну, проживающую в Ашхабаде. Сегодня Матрёне Григорьевне исполнилось 100 лет», — сообщило посольство в Telegram-канале.

Отмечается, что ветерану вручили персональное поздравление от президента РФ Владимира Путина.

«Спасибо за ваш подвиг, от всей души поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, благополучия и всего самого доброго», — говорится в сообщении.