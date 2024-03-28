Рига, 28 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку, он покинет пост 10 апреля. Об этом 28 марта сообщил в социальной сети X латвийский телеканал Panorama.

Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш

Отмечается, что Кариньш заявил об этом после разговора с премьер-министром Эвикой Силиней.

Парламент республики проголосует за кандидатуру нового главы МИД уже 11 апреля.

Глава МИД уходит в отставку на фоне скандала с растратой. Ранее стало известно, что, будучи премьер-министром страны, он арендовал частные самолеты для перелётов. Стоимость путешествий оплачивалась из латвийской казны.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Министерство иностранных дел России опубликовало список «наиболее враждебно настроенных к России» представителей стран Прибалтики.

В списке числятся 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, включая государственных и общественных деятелей, политиков и журналистов. В части опубликованного списка присутствуют в том числе Кариньш, а также премьер-министры Латвии и Эстонии Эвика Силиня и Кая Каллас, главы МИД Литвы и Эстонии Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна и другие министры и должностные лица стран Прибалтики.