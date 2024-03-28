Москва, 28 марта, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин изложил президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе оценки ситуации по Украине, отметив, что РФ всегда была открыта к разговору по дипломатическому урегулированию. Обсуждение прошло в рамках телефонного разговора глав государств, сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Уточняется, что Рамафоса проинформировал Путина о намерении ЮАР продолжать мирные усилия по Украине.

«С учётом известной мирной инициативы африканских государств по урегулированию украинского кризиса Сирил Рамафоса проинформировал о намерении ЮАР продолжить работу на этом направлении», — говорится в сообщении Кремля.

Как передавало ИА Регнум, также во время этого телефонного разговора президент ЮАР выразил главе России глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Сирил Рамафоса пожелал стойкости родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Кроме того, лидеры государств обсудили вопросы двусторонних отношений и работу организации БРИКС.