Москва, 28 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в телефонном разговоре 28 марта выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба Кремля 28 марта.

Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент ЮАР Сирил Рамафоса

«Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении.

Также лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, работу организации БРИКС и ситуацию вокруг Украины.

Как передавало ИА Регнум, соболезнования России в связи с терактом в «Крокусе» ранее выразили руководители целого ряда иностранных государств и международных организаций, включая лидеров Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Нигера, Брунея, Мали, Республики Конго, Киргизии, Сирии, Венгрии и многих других.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС 27 марта. Были госпитализированы 124 человека, 77 из них остаются в больницах, проинформировал минздрав Подмосковья 28 марта.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.

Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, расследование продолжается, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников.