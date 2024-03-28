Москва, 28 марта, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя странное поведение заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд, поинтересовалась, не находится ли канадский политик под действием наркотических веществ.

Кадр из видео

«Она тоже на наркоте, что ли? С другой стороны, кто ещё мог в здравом уме притащить в парламент нациста и заставить всех аплодировать стоя», — написала дипломат в Telegram-канале.

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На одном из недавних выступлений Фриланд подёргивается, поднимает и опускает плечи, а также постоянно поправляет одежду.

Согласно открытым источникам, дед Фриланд по материнской линии Михайло Хомяк в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничал с нацистами во время оккупации УССР. Он был редактором коллаборационистских газет. Потом он сдался войскам США и перебрался в Канаду.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (укр. Гунька). Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

После разгоревшегося скандала Трюдо заявил, что якобы не был в курсе о нацистском прошлом Хунки. После этого Захарова назвала слова канадского премьера ложью.

Представитель российского МИД также поинтересовалась, неужели можно предположить, что вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая является «верным и давним сторонником» Канадского украинского конгресса и Всемирного конгресса украинцев, внучкой работавшего на нацистов преступника Михайло Хомяка, не знала о «бесславном прошлом друга Канадского украинского конгресса и его многолетнего спонсора Гуньки».