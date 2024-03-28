Москва, 28 марта, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Московский актёр Алексей Яничев задушил своего друга. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает 28 марта РЕН ТВ.

Соцсети Алексей Яничев

Источник телеканала рассказал, что убийство было совершено в ноябре 2023 года в столичном районе Хамовники. Актёр и его друг вдвоём находились в квартире.

«В какой-то момент Яничев схватил друга обеими руками за шею, повалил на пол и начал душить. В результате приятель актёра скончался», — отметил источник.

Яничев осознал, что произошло, и вызвал полицию. В ходе проверки было установлено, что умысла убивать друга у него не было.

В отношении актёра возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, Яничев дал подписку о невыезде.

Алексею Яничеву 37 лет. В 2017 году он окончил ГИТИС, выступал в театре «Наш театральный проект». Актер работал моделью, в 2016 году снялся в фильме «Любовник». В одном из телеэфиров Яничев набросился на певца Рому Жукова. Себя он назвал возлюбленным бывшей жены исполнителя.