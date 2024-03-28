Москва, 28 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Анна и Татьяна Макарские, погибшие в теракте в «Крокус Сити Холле», 25 лет назад уже прошли через ужас террористической атаки. Тогда рядом с домом № 35 по Октябрьскому шоссе в Волгодонске прогремел мощный взрыв — на воздух взлетел грузовик ГАЗ-53, груженный взрывчаткой. 19 человек погибли, 89 получили ранения.

Соцсети Анна и Татьяна

Анне тогда было 17 лет, сестренке Тане — всего 9. Их дом на улице Гагарина расположен в 70 метрах от эпицентра взрыва.

«Они жили в соседнем доме от взорвавшегося дома в Волгодонске. У них в квартире повыбивало стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи. В их жизни это уже второй теракт», — рассказала ИА Регнум близкая подруга Елены Макарской, матери погибших.

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42-летняя Анна специально приехала в Москву ради концерта «Пикника» из Ростовской области. В столице она встретилась с младшей сестрой, которая жила в Мытищах. Вечером 22 марта они вместе поехали в «Крокус», дети Татьяны остались дома с бабушкой, а двое детей Анны ждали её возвращения в Волгодонске.

«Мы задыхаемся, мы горим, помогите!» — это последнее, что услышала от своей старшей дочери её мама Елена Владимировна. По словам женщины, дочка связалась с ней в 20:30, смогла прохрипеть в трубку, что всё вокруг в огне. Больше никакой информации о дочерях у Елены Владимировны не было.

Поначалу обе молодые женщины значились в списках пострадавших, но потом оттуда исчезли. Мать несколько дней обзванивала больницы, но ей никто ничего не мог сказать.

Вечером 26 марта в обновленных списках погибших в «Крокусе» появились имена обеих дочерей Елены Владимировны.

Анна Макарская работала в банке, занималась кредитованием, у неё осталось двое детей, 16 и 12 лет. Она до сих пор была прописана в том самом доме на улице Гагарина, рядом с местом теракта в Волгодонске. У ее младшей сестры Татьяны тоже осталось двое детей, 9 и 6 лет.

В результате теракта, по последним данным, погибли 143 человека. Накануне МЧС опубликовало список всех жертв этого чудовищного преступления. Директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту, что по делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления. Четверых террористов задержали в ходе спецоперации в Брянской области — после массового убийства они двигались в сторону границы с Украиной, где для них, по оперативным данным, было организовано «окно».

26 марта Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Теракт в Волгодонске был совершен в 5:57 утра 16 сентября 1999 года. Грузовик ГАЗ-53 взорвался у дома № 35 по Октябрьскому шоссе, где его припарковал по просьбе террористов владелец. Утром машину якобы должен был забрать «покупатель» — один из террористов. Взрыв мощностью около 850–1850 кг в тротиловом эквиваленте частично разрушил многоквартирный дом. В 35 близлежащих домах выбило двери и окна. Из-под завалов извлекли 18 тел погибших, в том числе двоих детей, еще один человек умер позже в больнице. 89 человек были госпитализированы. Всего же, по официальным данным, в результате теракта пострадали 15 280 человек (включая более 1000 детей).

Взрыв в Волгодонске — один из серии терактов, совершенных 4–16 сентября 1999 года (взрывы жилых домов в Буйнакске, Волгодонске и Москве). Двое организаторов этого теракта — Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов — были приговорены к пожизненному заключению. Милиционер, пропустивший террористов в город за взятку без проверки груза, получил 4,5 года колонии.