Москва, 28 марта, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва 28 марта впервые прокомментировала теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявив, что скорбь должно быть «в душе», а не в публикациях в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Певица Алла Пугачёва

«Скорбь должна быть в ДУШЕ, а не в Instagram, АМИНЬ», — написала она.

При этом ранее Пугачёва множество раз выражала на своих страницах в соцсетях соболезнования по разным поводам. В частности, такие публикации появлялись после смерти музыканта Александра Градского, артиста Бориса Моисеева, актёра Александра Ширвиндта.

За антироссийскую настроенность, в частности за слова, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию», Пугачёву уже призывали признать иноагентом. Как сообщил глава ФПБК Виталий Бородин, Генпрокуратура уже начала соответствующую процедуру.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта англо-американская рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Музыканты приложили к записи в соцсетях фотографии афиши и билета на свой концерт, который состоялся в «Крокусе» в 2015 году. Garbage стала единственной западной группой, выразившей соболезнования после теракта. В «Крокус Сити Холле» в разные годы выступали также Стинг, Элтон Джон, Хосе Каррерас, Ванесса Мэй, группа Scorpions и многие другие.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС 27 марта. Были госпитализированы 124 человека, 77 из них остаются в больницах, проинформировал минздрав Подмосковья 28 марта.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и их предполагаемых подельников.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, расследование продолжается, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников.