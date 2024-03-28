Москва, 28 марта, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичёву, который руководил освобождением города Авдеевки в ДНР. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

Минобороны России. Кадр из видео Министр обороны России Сергей Шойгу и командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичёв

Шойгу вручил Мордвичёву медаль «Золотая Звезда» и генеральскую шашку, а также поздравил, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

«Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно», — сказал Шойгу.

Он отметил, что и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, и страна оценили ратный труд.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки группировкой войск «Центр» под командованием Мордвичёва. На следующий день Путин направил Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение города.

20 февраля министр обороны сообщил подробности подготовки операции по взятию Авдеевки. По его словам, освободили город с минимальными потерями с российской стороны, активно применяя авиаудары. Он уточнил, что военные ВСУ убегали из города, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.

24 февраля Мордвичёв проинформировал, что в ходе операции российских военных по освобождению Авдеевки украинская армия оказалась отброшена на расстояние более чем 10 км. Тогда же он отметил, что ВС РФ продолжают вести наступательные действия на всех направлениях.