* — организация, деятельность которой запрещена в РФ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Харьков, Украина, 28 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударами в ночь с 27 на 28 марта уничтожили в Харькове около полусотни военнослужащих. В их числе боевики украинской группировки «Русский добровольческий корпус» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовились к новому нападению на Белгородскую область, а также, возможно, иностранные лётчики, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев «РИА Новости», ссылаясь на своих коллег-харьковчан.

Иван Шилов ИА Регнум

С его слов, в Харькове и области за это время была серия ударов по военным объектам.

«Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находилось до десятка иностранных лётчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется», — рассказал Лебедев.

Он уточнил, что самый удачный удар российские военнослужащие нанесли по бывшему штабу ПВО, ранее — военная часть А1453. Там располагался украинский пограничный отряд.

«По данным харьковского подполья, несколько десятков погибших. Некоторые были с нашивками РДК и готовились к новой атаке на Белгородскую область», — отметил он.

Один из ударов ВС РФ пришёлся на район Харьковского аэрокосмического университета, добавил Лебедев.

«После прилёта район около университета был оцеплен, подробности выясняются. Харьковское подполье сообщает о том, что в здании университета находились военные, одетые в гражданскую форму. Передвигались они на машинах с военными номерами. Предварительно речь идёт о гибели 20 военных, в том числе иностранных», — уточнил координатор николаевского подполья.

Кроме того, было несколько ударов на юго-востоке Харьковской области на изюмском направлении.

«По сообщениям агентуры, было уничтожено подразделение, которое хотели направить на линию боевого соприкосновения, а также техника, буквально за два часа до прилета прибывшая в Боровую», — добавил Сергей Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор николаевского подполья рассказал, что российские военные ликвидировали не менее 30 украинских силовиков ударом по расположениям ВСУ в Харькове, в том числе по месту дислокации штурмовой бригады «Лють».

Кроме того, Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, уничтожив два украинский Су-24. Уточнялось, что именно с него осуществлялись удары по Севастополю.

Он пояснил, что можно утверждать, что российские военные нанесли удар по двум самолётам Су-24 ВСУ, переделанным под запуски иностранных ракет.

Также николаевское подполье делилось информацией о ракетных ударах российских военных, которые поразили Криворожскую теплоэлектроцентраль в Днепропетровской области.

В Кривом роге зафиксировали три попадания. Украинские власти при этом сообщили о повреждении инфраструктурного объекта, скрывая конкретику.