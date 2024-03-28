Москва, 28 марта, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Пожар в двухэтажном здании магазина «Дикси» вспыхнул на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщил 28 марта представитель экстренных служб.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«На 45-м километре Калужского шоссе происходит пожар в двухэтажном магазине «Дикси», — приводит его слова «РИА Новости».

В здании вспыхнули фасад и кровля на площади около 30 кв. м. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в марте пожар вспыхнул на территории рынка «СтройМастер» в посёлке Мосрентген в Москве. Загорелись три торговых павильона в одном из ангаров, огонь угрожал перекинуться на соседние ангары.

В феврале пожар вспыхнул в торговом центре «Светофор» в подмосковном городе Люберцы. Возгорание началось из-за короткого замыкания в эскалаторе на третьем этаже, посетителей и сотрудников эвакуировали.