Москва, 28 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Правоохранители не исключают, что напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы находились под действием психотропных веществ. Об этом 28 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что сейчас проводятся необходимые экспертизы. Если информация подтвердится, то это может стать для обвиняемых отягчающим обстоятельством.

Как сообщало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале.

27 марта МЧС России опубликовало обновлённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нём имена 143 человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 28 марта сообщил, что трое пострадавших остаются в крайне тяжёлом состоянии. Кроме того, состояние 18 пострадавших, в том числе трёх детей, остаётся тяжёлым.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Украина, сказал, что, «конечно, Украина». В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.