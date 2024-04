Москва, 28 марта, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей за нефть довольно конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС. Об этом 28 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Поскольку упомянутые вами страны находятся под беспрецедентным давлением финансовых и иных властей США, а также ЕС, кончено же, эта работа ведётся. Она ведётся в дискретном режиме», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, такое беспрецедентное давление идёт в нарушение всех правил и норм международной торговли и экономических отношений.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля стало известно, что три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи от российских предприятий, попавших под западные санкции. В китайских финорганизациях объяснили отказы российским клиентам «внутренней политикой компании».

Минфин США в конце февраля ввёл дополнительные санкции, под которые попали 26 юридических лиц в 11 странах, включая компании из Китая, ОАЭ и Сербии. По словам американского президента Джо Байдена, около сотни санкций направлены против тех, кто «скрытно оказывает поддержку» Москве.

Российские официальные лица неоднократно говорили о способности справиться с санкционным давлением. Так, 19 марта президент Владимир Путин призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами. Российский лидер в феврале отмечал, что санкции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.