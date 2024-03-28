Москва, 28 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом. Сроки поездки на данный момент согласовываются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press Владимир Путин

«У президента есть действующее приглашение посетить Вьетнам с визитом. Будут согласовываться сроки такой поездки. Пока они не согласованы. Продолжится работа по дипломатическим каналам», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Путин провёл разговор с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

По данным вьетнамского интернет-издания Vietnamnet, во время разговора двух лидеров Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить Вьетнам с официальным визитом.

Отмечалось, что телефонный разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны.

В ходе разговора также была предметно рассмотрена проблематика двусторонних отношений с упором на продвижение взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технологического сотрудничества и гуманитарных обменов.

Лидеры России и Вьетнама отметили, что обе страны выступают с близких позиций по основным вопросам международной повестки, и выразили уверенность, что партнёрство будет и далее укрепляться.

В Кремле подчеркнули, что беседа прошла в традиционно доброжелательном и конструктивном ключе.