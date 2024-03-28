Москва, 28 марта, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Длительность использования приложений российского каршеринга в 2023 году выросла на 43%. К таким выводам пришли аналитики Yota, которые провели исследование на основе обезличенных данных абонентов. Наибольший прирост аудитории таких приложений обеспечили пользователи старше 45 лет.

Yota Исследование: россияне стали тратить больше времени на каршеринг

В 2023 году россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут, чем годом ранее. Заметнее всего среднее время использования увеличилось у приложений BelkaCar (+350%), «Делимобиль» (+307%), а также «Яндекс Драйва» (+156%).

В свою очередь, аудитория сервисов по аренде автомобилей выросла на 14%. Почти половина пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26–35 лет. Однако в 2023 году существенный рост показала взрослая аудитория. Так, пользователей 46+ лет стало больше на 22%.

Yota Исследование: россияне стали тратить больше времени на каршеринг

Большинство пользователей каршеринговых сервисов — мужчины (72%). Однако именно женская аудитория обеспечила основной прирост интернет-трафика таких приложений в 2023 году (+16%).

Дольше всего приложениями для каршеринга в среднем пользовались абоненты из Сочи, Салехарда, Улан-Удэ и Чебоксар. Больше всего гигабайт в среднем тратили пользователи из Чебоксар, Элисты, Смоленска, Тамбова и Саранска.