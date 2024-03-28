Москва, 28 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В столице упростили выдачу карт москвича для льготников, относящихся к нескольким категориям. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Soccard.ru Социальная карта москвича

«Оформление карты москвича для горожан, которые относятся к нескольким льготным категориям, стало удобнее», — отмечается в публикации. Если в процессе оформления не подтвердилась льгота москвича, дающая право на получение карты, категорию можно изменить в личном кабинете на портале mos.ru. Для этого, отправляя заявление на получение карты, горожанин должен будет указать все категории льгот, на которые он имеет право.

Отмечается, что при заполнении заявления москвичам необходимо будет указать все льготные категории, к которым они относятся.

Именная карта москвича обеспечивает персональный доступ льготным категориям жителей столицы к городской инфраструктуре. Право на получение карты имеют учащиеся, студенты, пенсионеры, родители детей с инвалидностью, члены многодетных семей и другие. Как сообщили в департаменте информационных технологий Москвы, «раньше, если для выбранного в заявлении вида транспортного приложения льготная категория не подтверждалась, автоматически приходил отказ и подавать заявку нужно было заново».