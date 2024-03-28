Ставрополь, 28 марта, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В Ставрополе мужчина убил двух своих детей, ранил жену и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

СК России. Кадр из видео

«Вечером 27 марта текущего года в частном домовладении в городе Ставрополе обнаружены тела мужчины и двух малолетних детей с огнестрельными ранениями. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлена женщина, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно приоритетной версии следствия, мужчина стрелял в жену и убил дочерей. По предварительным данным, в отношении самого мужчины преступление совершено не было.

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В ведомстве сообщили, что погибших и раненую женщину обнаружил её отец, который не смог дозвониться до дочери и попасть в дом из-за закрытой изнутри двери. Он вызвал на место скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта 51-летний житель села Григорьевка Михайловского района Приморского края застрелил из ружья 44-летнюю женщину и её семилетнего сына, их тела нашли в одном из частных домов. Его нашли мёртвым там же, мужчина свёл счёты с жизнью. У мужчины была судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, он состоял на учёте в органах исполнительной системы.