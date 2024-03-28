Москва, 28 марта, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Российская противотанковая ракета «Хризантема» после модернизации приобрела увеличенную дальность управляемого полёта при сохранении габаритов, сообщили в «Ростехе».

Виталий Невар/РИА Новости

«Противотанковая ракета «Хризантема» в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полёта», — сообщили ТАСС в компании.

Там также добавили, что конструкторы холдинга «Высокоточные комплексы» полностью сохранили габариты ракеты, чтобы избежать доработок её носителей.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard, поставляемые западными странами Вооружённым силам Украины, с любого ракурса.

Также он отметил, что в связи с эффективностью российских средств уничтожения бронетехники на западные танки в составе ВСУ начали ставить дополнительную динамическую защиту, чтобы повысить их шансы на выживание.