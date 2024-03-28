Москва, 28 марта, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Российские исполнители записали альбом с песнями Муслима Магомаева, доходы от которого направят пострадавшим в атаке на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает 28 марта пресс-служба «ВКонтакте».

ВКонтакте

В альбом под названием «Голос мой услышь» вошли 12 песен в исполнении Басты, Стаса Михайлова, Полины Гагариной, «Любэ», Валерии и других. Стихотворение в интро зачитал Фёдор Бондарчук.

«Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни, сохранив их мелодизм», — отметили в компании.

Для записи альбома использовали всю палитру аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания. Все российские музыкальные стриминговые сервисы поддержали альбом, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева», открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения. В обновлённом списке жертв теракта указаны 143 имени. По данным центра медицины катастроф на 27 марта, число пострадавших выросло до 360 человек.

Официальных версий по теракту пока никто не высказывал, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Всего задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта и четверо их пособников.

Автомобиль, на котором террористы уехали от горевшего здания, быстро определили благодаря видеозаписям. Полицейские успели изъять их из помещения серверной. Подозреваемые двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно», их задержали рано утром 23 марта.