Берлин, 28 марта, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Поджог подстанции, который в начале марта привел к отключению электричества на заводе Tesla неподалеку от Берлина, является террористическим актом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Global Look Press/ Kay Nietfeld/dpa Олаф Шольц

«Что касается нападения (на подстанцию), я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли, — это был террористический акт», — сказал Шольц в интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung.

Он добавил, что полиция и органы безопасности должны сделать всё необходимое, чтобы установить виновных в поджоге.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта город Эркнер, два района Берлина и завод Tesla в Германии остались без электричества из-за поджога подстанции.

В начале января Bild сообщил, что в Рождество и Новый год террористы намеревались протаранить Кёльнский собор автомобилем со взрывчаткой, а также устроить взрыв в главном соборе Вены. В Германии задержали 30-летнего мужчину, который планировал серию терактов, в том числе на рождественском мероприятии с высокопоставленными политиками.