Москва, 28 марта, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Германия не имеет морального права относиться по-разному к жертвам нацистских преступлений и говорить об ответственности только перед евреями. Об этом написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Так российский дипломат отреагировала на заявление главы МВД ФРГ Нэнси Фезер о том, что на Берлин возлагается особая ответственность за защиту евреев и Израиля из-за преступлений Германии во время Холокоста.

«Берлин не имеет морального права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха. В газовых камерах все национальности задыхались одинаково, и огни печей Треблинки сжигали вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что выплачивать компенсации жертвам нацистских зверств только одной национальности и нести историческую ответственность перед гражданами только одного государства — это повторение преступлений и ошибок 80-летней давности.

Как передавало ИА Регнум, суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом 20 октября 2022 года.

Судебный орган постановил признать блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза. Ответственными за геноцид назначены оккупационные власти, войска Германии и их пособники — вооружённые подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.