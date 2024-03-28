Тверь, 28 марта, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Как только в России начнут реализовываться деструктивные мысли о «своих» и «чужих», страна будет развалена, заявил президент РФ Владимир Путин.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время встречи с военными летчиками

«Как только мы начнём реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ», — сказал глава государства в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.

Как передавало ИА Регнум, Россия перестанет существовать, если не будет суверенной, подчеркнул глава государства в октябре 2023 года на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Страна очень долгое время формировалась как многонациональная, многоконфессиональная и мультикультурная, поэтому нельзя судить о ней по одному общему знаменателю, добавил президент. Сохранение единства — непростая задача государства.

12 марта Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» назвал самым мощным российским оружием консолидацию общества и преданность людей Родине.