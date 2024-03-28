В Севастополе КамАЗ врезался в жилой дом
Севастополь, 28 марта, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль КамАЗ врезался в жилой дом в посёлке Любимовка в Севастополе, сообщили 28 марта в управлении МВД по региону.
Инцидент произошёл накануне вечером на улице Фёдоровской. Грузовик с прицепом, которым управлял 51-летний водитель, сначала задел забор и световую опору, затем, двигаясь по инерции, въехал в жилой дом и опрокинулся.
По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением грузовиком. Признаков опьянения у него не выявили, мужчина не пострадал.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Как сообщало ИА Регнум, ранее грузовик въехал в жилой многоквартирный дом в городе Златоусте Челябинской области, водитель 1986 года рождения погиб. По словам очевидцев, автомобиль Scania с полуприцепом влетел в панельную пятиэтажку на полной скорости и загорелся после удара.