Москва, 28 марта, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России в рамках дальнего похода форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море, сообщили 28 марта в пресс-службе ТОФ.

Евгений Пахомов/ТАСС

«Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашёл в Красное море», — говорится в сообщении.

Отряд продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода, уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Аденском заливе Аравийского моря в учениях по борьбе с пиратством и уничтожением безэкипажных катеров задействовали отряд российских боевых кораблей Тихоокеанского флота — гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

25 марта стало известно о проведённых учениях в Японском море группой надводных кораблей ТОФ ВМФ России. Экипажи корвета «Совершенный», малых противолодочных кораблей «Метель» и «Кореец» отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.