Москва, 28 марта, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Деятельность Североатлантического альянса в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к возможному столкновению с Россией, заявили в МИД РФ.

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

«Расширение румынской авиабазы — еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

В МИД РФ добавили, что форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше и Прибалтике.

«Всё это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — заключили в дипведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Румынии началось возведение крупнейшей базы НАТО, на которой альянс сможет разместить до 10 тыс. военных вместе с их семьями. Площадь объекта составит порядка 2,8 тыс. га, а периметр — 30 км. Строительство базы оценили в €2,5 млрд.

Североатлантический альянс в последнее время расширяет своё присутствие на восточном фланге. В 2022 году НАТО решило укрепить войска в Восточной Европе. Подразделения сил реагирования наивысшей степени готовности впервые развернули в Румынии, в том же году туда же, а также в Болгарию, Словакию, Венгрию и ещё четыре страны альянс направил подразделения, фактически удвоив численность войск на местах.