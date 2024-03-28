Барнаул, 28 марта, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Трое малолетних детей погибли при пожаре в посёлке Благовещенка в Алтайском крае. Об этом сообщили в МЧС РФ.

76.mchs.gov.ru Пожар

По информации спасателей, загорелся частный жилой дом. От огня на 9 кв. метрах загорелась крыша. Пожарным удалось спасти женщину, она в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Без признаков жизни были обнаружены трое детей, младшему из которых шесть лет.

«Возбуждено уголовное дело («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления», — пояснили в МЧС.

Семья является благополучной.

Как сообщало ИА Регнум, в результате пожара в частном доме в Туапсе погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Ночью 26 марта произошло возгорание частного дома, в момент пожара в доме находились 80-летний собственник, его 78-летняя супруга и их 51-летний сын.

В деревянном частном доме в Алтайском крае при пожаре погибли мужчина и женщина. Он загорелся в ночь на 10 марта в селе Полковниково Косихинского района. К моменту прибытия пожарных пламя полностью охватило дом.

В Москве во время пожара в квартире погибла 86-летняя жена первого в мире водителя луноходов и заслуженного испытателя космической техники Вячеслава Довганя. Их дочь госпитализирована с ожогами, она пыталась спасти мать из огня.