Душанбе, 28 марта, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Жена старшего брата обвиняемого в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсидина выразила 28 марта соболезнования россиянам из-за произошедшей трагедии.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

«Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных <…> Я как мать за них болею», — сказала «РИА Новости» Гульбахор Джонова.

По информации агентства, Шамсидин родом из таджикистанского кишлака Лойоби. Ранее здесь он работал пекарем. Около полугода назад Фаридун отправился на заработки в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Шамсидин Фаридуни публиковал в социальных сетях фотографии из Турции. Почти на всех восьми снимках геолокацией был отмечен Аксарай (микрорайон Стамбула).

Басманный районный суд города Москвы 24 марта арестовал всех четверых обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года. Затем под стражу взяли ещё четверых фигурантов. Всего силовики задержали 11 человек.

По данным МЧС России на вечер 27 марта, в списке жертв теракта в «Крокус Сити Холле» числились 143 человека. Для установления личностей остальных погибших потребуются молекулярно-генетические экспертизы. В центре медицины катастроф уточнили, что число пострадавших выросло до 360 человек.