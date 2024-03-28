Москва, 28 марта, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Полицейские спасли из горящего концертного зала в подмосковном Красногорске «Крокус Сити Холл» видеоматериалы, которые в кратчайшие сроки дали возможность установить автомобиль террористов. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Соцсети

По словам Ирины Волк, в день трагедии на место происшествия оперативно прибыли начальник полиции УМВД России Красногорска полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник Дмитрий Новиков. Они взломали дверь в серверную и вместе с сотрудниками ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877460" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полиция установила машину террористов благодаря видео из горящего Крокуса

«Полученная информация позволила оперативному штабу установить маршрут подозреваемых и обеспечить их задержание», — добавил представитель МВД.

Как сообщало ИА Регнум, по обновлённым данным, при теракте погибли 143 человека.

Всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей во время атаки на «Крокус». СКР отмечало, что опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

В центре медицины катастроф 27 марта уточнили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Официальных версий по теракту пока никто не высказывал, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 марта.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди стреляли в людей сначала на улице, в холле, а потом и в зрительном зале.

Оперативно было задержано 11 участников и организаторов теракта, в том числе четверо террористов. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых сообщников.