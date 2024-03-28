Ярославль, 28 марта, 2024, 07:27 — ИА Регнум. В Ярославле скончался известный российский актёр театра и кино, продюсер, заслуженный работник культуры РФ Юрий Ваксман. О смерти артиста сообщили коллеги на странице Ярославского театра юного зрителя в соцсети «ВКонтакте».

Ярославский театра юного зрителя Юрий Ваксман

Юрию Ваксману было 62 года, он умер ночью 27 марта от сердечного приступа.

«От нас ушёл Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино», — написали в некрологе.

Актёр родом из Тирасполя, учился в Воронежском театральном институте.

Был сооснователем Ярославского камерного театра и основателем кинокомпании «Ярсинема».

Фильмография Юрия Ваксмана насчитывает более 100 ролей в фильмах и сериалах, а также в театре. Широкая известность пришла к нему в 2014 году после роли Николая Гросмана в сериале «Молодёжка». Первая кинороль у него была в 1990 году.

Последними стали картины: «Напарники», «Раневская», «Майор Гром».

Кинокритики называли Ваксмана разноплановым актёром.