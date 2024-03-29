Наступивший, 764-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением доклада Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН), в котором сказано, что российские военнопленные подвергались пыткам и сексуальному насилию с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Заявление сделано на основании данных, полученных организацией от 44 российских военнопленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В частности, 13 российских бойцов отмечали, что допросы проводились с избиением деревянными палками и пытками током. Также сотрудники ведомства зафиксировали незаконные задержания, похищения, случаи пыток и жестокое обращение, включая сексуальное насилие. Кроме того, были задокументированы казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих в 2022–2023 годах.

О пыточных, созданных во временно оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Запорожье, в конце февраля 2024 года рассказывал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией». По его словам, в городе постоянно исчезают люди и нет никакой информации о судьбах пропавших без вести антифашистов.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник поведал «РИА Новости» о тайных пыточных и захоронениях в освобождённой от украинских сил Авдеевке.

Тем временем минометчик с позывным Шмель рассказал, почему принял решение добровольно отправиться в зону СВО.

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«Есть такая профессия — Родину защищать», — сказал боец. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, он награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.