Токио, 28 марта, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Жители Мариуполя не испытывают влияния конфликта на жизнь, рассказал после визита в город журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной. Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, <…> закончился», — отметил он.

Итани был удивлён отсутствием проблем с продуктами в городских магазинах, где царила совершенно спокойная атмосфера.

В Мариуполе японский журналист ожидал встретить множество проукраински настроенных граждан, но ему пришлось признать, что прогнозы не оправдались. Мариупольцы, напротив, рассказывали о насилии и унижении со стороны украинских военных. Одна из женщина поделилась, как солдаты ВСУ отказались выпустить её из города с больным ребёнком, пригрозив расстрелом в ответ на просьбы выдать медикаменты.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил снижение цен на ряд основных значимых потребительских товаров в Донбассе и Новороссии по сравнению с соседними российскими регионами. Проблем с обеспеченностью продуктами питания местных жителей не наблюдается. Это стало показателем проделанной за полтора года работы по развитию торговой инфраструктуры Донбасса и Новороссии. В регионах внедрялись лучшие форматы и решались вопросы, характерные непосредственно для этих субъектов, добавил вице-премьер.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин 29 февраля заверил, что работы по восстановлению основных объектов в исторической части Мариуполя завершатся уже в 2024 году. По его словам, в городе идёт реконструкция здания краеведческого музея. Мастер-план восстановления Мариуполя предполагает работы до 2035 года, добавил вице-премьер.

В начале февраля Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Развитие новых регионов является самым большим инфраструктурным проектом, над восстановлением работают до 40 тысяч строителей, добавил зампред правительства РФ.