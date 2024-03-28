Варшава, 28 марта, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Командира Еврокорпуса, генерала Ярослава Громадзиньского, который отвечал за подготовку украинских солдат, сняли с поста из-за организованной в отношении него проверки службой военной контрразведки. Об этом сообщили в министерстве обороны Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Министерство обороны не раскрыло подробности проверки Громадзиньского. Известно, что ему предписано немедленно вернуться на родину в Польшу.

До вступления в должность командира Еврокорпуса в июне 2023 года генерал был советником-координатором начальника Генштаба Войска польского, ранее он был первым командующим 18-й механизированной дивизией.

Как сообщало ИА Регнум, увольнение Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины является продолжением перезагрузки системы управления государством. Об этом 26 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Французские военные не имеют такого опыта и ресурсов, способных противостоять российской армии на Украине. К такому выводу пришёл обозреватель издания Le Figaro Рено Жирар.