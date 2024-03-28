Берлин, 28 марта, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Последняя беседа по телефону с президентом России Владимиром Путиным состоялась в декабре 2022 года, ответил на соответствующий вопрос в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung канцлер ФРГ Олаф Шольц.

(сс) Администрация президента России Олаф Шольц

Глава немецкого правительства добавил, что раньше чаще разговаривал с Путиным. За несколько дней до начала конфликта на Украине Шольц и российский лидер более четырёх часов лично беседовали в Москве, напомнил канцлер.

Также у Шольца поинтересовались, есть ли возможность провести мирные переговоры по Украине.

«В настоящее время ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведёт к мирному процессу. Но позвольте мне чётко заявить одну вещь: мир возможен в любое время», — ответил Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня 2023 года глава немецкого правительства заявил, что намерен пообщаться с Путиным в ближайшее время. Главным условием для начала мирных переговоров по Украине Шольц назвал «вывод» российских войск с территорий, которые киевские власти считают своими.

Через три дня, 13 июня 2023 года, канцлер ФРГ сказал, что у него мало причин для разговора с российским президентом. Последний раз они, по официальным данным, разговаривали в декабре 2022 года.

19 марта 2024 года канцлер ФРГ заявил, что он и президент Франции Эммануэль Макрон ждут «правильный момент» для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Западу нужно послать России чёткий сигнал о готовности поддерживать киевский режим до тех пор, пока это будет необходимо. Шольц считает это залогом достижения «справедливого мира».