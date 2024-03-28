Париж, 28 марта, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Французские военные не имеют такого опыта и ресурсов, способных противостоять российской армии на Украине. К такому выводу пришёл обозреватель издания Le Figaro Рено Жирар.

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«Российские солдаты <…> имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в (полноценном. — Ред.) военном конфликте», — отметил журналист.

Он добавил, что в течение последних десяти лет французские войска воевали лишь с разгуливающими в обычных сандалиях исламскими радикалами.

Кроме недостатка опыта Франция ограничена в ресурсах. Французская армия может вести лишь точечные операции за рубежом, констатировал автор. Жирар напомнил об обещанных начальником штаба сухопутных войск Пьером Шиллем 20 тысячах солдат, но этого не хватит для борьбы с мощной российской группировкой на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что главы стран Европейского союза обсуждали возможную отправку военных на Украину. При этом прийти к общему мнению не получилось, но исключать ничего нельзя.

Провокация России опасна и бесполезна, так как это ядерная держава. Об этом заявил бывший министр обороны Франции Эрве Морен. У французской армии небольшой запас боеприпасов, который связан с моделью организации вооружённых сил, основанной на подготовке к экспедиционным операциям. Экс-министр обороны осудил заявление Макрона о возможном введении войск на Украину. Морен назвал это поведением «ребёнка-короля», поддавшегося высокомерию.

Заявления Запада о якобы планах России после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. В этом заверил военных лётчиков президент РФ Владимир Путин на встрече с ними в Тверской области 27 марта.